Kilis'te Akdeniz Offroad Kupası Sezon Finali Heyecanı - Son Dakika
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Kilis'te Akdeniz Offroad Kupası Sezon Finali Heyecanı

Kilis\'te Akdeniz Offroad Kupası Sezon Finali Heyecanı

Kilis'te düzenlenen Akdeniz Offroad Kupası sezon finali, 24 araç ve 48 sporcu ile zorlu parkurlarda gerçekleştirildi. Yarışlar, yağmura rağmen büyük ilgi gördü ve Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, etkinliğin şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

22.12.2024 17:18  Güncelleme: 17:22
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Kilis'te, Akdeniz Offroad Kupası sezon finali nefes kesen anlara sahne oldu. 24 araç ve 48 sporcunun katıldığı yarışlarda, zorlu parkurlar adrenalini doruk noktasına çıkarırken, Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, etkinliğin şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Osmaniye Offroad Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından Spor Toto ve Kilis Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Akdeniz Offroad Kupası sezon finali, Kilis'te büyük bir heyecana sahne oldu. 24 araç ve 48 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, Kilis Üniversitesi TOKİ civarında, zorlu ve heyecan dolu parkurlarda gerçekleşti. Yağışlı hava şartlarına rağmen etkinlik, büyük ilgi gördü ve çok sayıda Kilisli yarışları izlemek için alana akın etti.

Türkiye'nin en cesur offroad yarışçıları, hız ve dayanıklılıklarını zorlu parkurlarda sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 3 etapta gerçekleştirilen yarışlarda zaman zaman aksilikler yaşandı. Bazı araçlar parkurda arızalanırken, bir yarışçı da virajı alamayarak takla attı. Kaza sonrasında pilotlar yara almadan kurtulmayı başardı. Yağmurun etkisiyle oluşan kaygan zemin, parkurların zorluğunu artırırken, yarışçılar şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi. Özellikle yağmur sonrası parkurlar, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Kendisinin de bir offroad tutkunu olan ve yarışa katılan Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Akdeniz Offroad Kupası'nın Kilis için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Bilecen, "Bu organizasyon, şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir etkinlik. Yaklaşık 17 ilden gelen yarışçılar, Kilis'i deneyimleme fırsatı buldu. Bu tür organizasyonlarla, şehrimizin sosyal aktivitelerle anılmasını istiyoruz. Kilis'teki tüm oteller doldu, esnafımız memnun, bu da şehrimizin ekonomik açıdan önemli bir kazanımı" dedi.

Bilecen, Akdeniz Offroad Kupası'nın şehrin tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve bu tür etkinliklerin şehre olan ilgiyi artıracağını belirterek, "Yağmurun etkisiyle alan bir hayli ıslanmış olsa da, Kilisliler bu heyecana ortak olmak için alana akın etti ve yarışların hakkını verdi. Bu tür etkinliklerin Kilis'in adını duyurmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kilis'te Akdeniz Offroad Kupası Sezon Finali Heyecanı - Son Dakika

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