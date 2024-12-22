Kilis'te Off-Road Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Kilis'te Off-Road Kupası Coşkusu

Osmaniye Off-Road Spor Kulübü, Kilis'te 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağını düzenledi.

22.12.2024 20:47
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Osmaniye Off-Road Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından organize edilen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağı, Kilis'te gerçekleştirildi.

Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda off-road araçlarının mücadelesi ilgiyle izlendi.

Bazı sürücüler, parkuru geçerken zor anlar yaşadı, bazılarının da aracında arıza oluştu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de yarışmacı olarak katıldığı organizasyonda, farklı illerden gelen 18 araç ve 36 sporcu mücadele etti.

Sporculara başarı dileyen Bilecen, "Bu yarış, Kilis'teki 4'üncü off-road yarışı. Yarışlar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından onaylı ve resmi bir yarış. Şehrimizde böyle güzide etkinlikler yapmak bizi mutlu ediyor. Yarışlar sayesinde farklı illerden Kilis'e turist getirmiş olduk. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

Akdeniz Off-Road Kupası sınıf 2'de daha önce birinci olduğunu hatırlatan Bilecen, "Bugün inşallah Türkiye birinciliğimi perçinleyip kupamı alacağım." diye konuştu.

Organizasyon, 5 kilometre uzunluğundaki engelli etapların 3 kez geçilmesinin ardından Kilis Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Yarışmayı, genel klasmanda Mehmet Demirel-Fettah Yiğit, sınıf 1'de Serkan Bayık-Gözde Dila Bayık, sınıf 2'de Tunay Açıkgöz-Halil Akgün, sınıf 3'te Yakup Çimiç-Adem Paç ve sınıf 4'te Süleyman Şen- Zeki Kuru ekipleri birinci tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kilis'te Off-Road Kupası Coşkusu - Son Dakika

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