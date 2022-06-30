Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu

30.06.2022 14:48

- Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu Kırkpınar'a katılmak için rakiplerinde önce kilolar ile mücadele ediyorlar 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kayıtlarında kilo fazlası olan pehlivanlar, çözümü poşetli antrenmanda buldu.

- Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu

Kırkpınar'a katılmak için rakiplerinde önce kilolar ile mücadele ediyorlar

EDİRNE - 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kayıtlarında kilo fazlası olan pehlivanlar, çözümü poşetli antrenmanda buldu.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar devam ediyor. Kayıtlarda kilo fazlası olan pehlivanlar poşetli antrenman yaparak ter döküyor. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda poşet giyerek düz koşu ve fiziksel antrenman gerçekleştirip kilo fazlalarını atmaya çalışan güreşçilerle birlikte antrenörlerinin yanı sıra babaları da ter döküyor.

600 gram fazlası olan Kaan Öztürk, kiloyu vermek için çabaladığını belirterek, "600 gramı eritene kadar antrenman yapacağım. Yarın da Kırkpınar'da mücadele edip tur atlayacağım ve 3. gün birinci olacağım" dedi.

Çocuğunun kilo vermesi için yanında destek olan babası ise koşarak ve çeşitli antrenmanlar ile çabaladığını söyledi.

Poşetle ter atıyorlar

Tarihi güreşlere katılmak için 1 kilogram fazlası olan Sinan Çetin, "Tarihi Edirne Kırkpınar güreşlerine güreşmeye geldim. 1 kilogram fazlamız var. Bu kiloyu vererek güreşeceğiz. Daha iyi terlemek için ve vücuttaki pis teri atmak için poşet giyiyoruz. Bunu giyince daha çok kilo veriyoruz ve daha dinç oluyoruz. Hedefim derece yapmak" şeklinde konuştu.

1 kilogram fazlası olan bir diğer güreşçi Kerem Berkant da kilo vermek için poşetli antrenman yaptığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kırkpınar pehlivanlarından fazla kiloya 'poşetli antrenman' çözümü Kırkpınar pehlivanlarından fazla kiloya 'poşetli antrenman' çözümü Kedisinin korkmaması adına çözümü yazı asmakta buldu Kedisinin korkmaması adına çözümü yazı asmakta buldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kilo fazlası olan pehlivanlar çözümü poşetli antrenmanda buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement