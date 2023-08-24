Kimse adını bile bilmiyordu! Herkes Fenerbahçe\'nin golündeki gizli kahramanı konuşuyor

Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin 4. golü öncesi yaşananlar çok ses getirdi. Temsilcimizin U14 takımında forma giyen ve maçta top toplayıcılık yapan Yağız Ege, dışarı çıkan topu hızla Tadic'e verdi. Oyunun hızlı başlaması sonrası sarı-lacivertliler, 4. golü buldu.

"POZİSYONU TAKİP EDİYORDUM"

Karşılaşma sonrası İrfan Can Kahveci ve Tadic ile fotoğraf çektiren Yağız Ege, FBTV'ye de açıklamalarda bulundu. Tadic'in topu hemen istediğini bildiğini söyleyen Ege açıklamasında, "Tadic'in topları hızlı istediğini biliyorduk. Tadic'e topu attıktan sonra gol oldu. Pozisyonunu takip ediyordum." dedi.