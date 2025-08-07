Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında deplasmanında uzun süre skoru geride götüren Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Sarı lacivertli takımda geçen sezon 39 resmi karşılaşmaya çıkan Faslı futbolcu 2 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Amrabat bu sezon Kanarya'nın resmi maçlardaki ilk golünü atan oyuncu oldu.
Öte yandan daha önce 2017-19 yılları arasında Feyenoord formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcunun golden sonra aşırı bir sevinç gösterisi yapmaması dikkat çekti.
İşte o gol;
Yorumlar (2)