Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı\'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri

Spor

Neyse ki ekipler o magandayı yakalayıp gerekeni yaptı

Geçtiğimiz günlerde oynanan ve maç sonunda skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan geldi.

"CAMİANIN İKNA ETMESİ LAZIM"

Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a camianın sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Ilıcalı, "Camianın onu ikna etmesi lazım. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUĞU KIZDIRIRSAN NE OLUR?"

Son günlerde yaşananlardan sonra Ali Koç'un takımı ligden çekme ihtimalini de değerlendiren Ilıcalı'nın Koç'a, "İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider" dediği anlar ise kısa sürel viral oldu.