Karagümrük-Fenerbahçe maçında Emre Mor kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Karagümrük-Fenerbahçe maçında Emre Mor kadrodan çıkarıldı

Karagümrük-Fenerbahçe maçında Emre Mor kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'de 32. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ancak maç öncesi Karagümrük'ün Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'un kadroda olmaması dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

14.04.2024 19:42  Güncelleme: 19:47
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Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürerken, 32. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

EMRE MOR KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala son 8 maça ilk 11'de başlayan Emre Mor'un kadroda olmadığı görülürken bu durum sosyal medyada gündem oldu.

ANTRENMANA KATILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre Emre Mor'un bir sakatlığı bulunmazken, son yapılan idmanda yer aldı ve idmanda çekilen bir fotoğrafta oldukça sağlıklı olduğu görünüyordu ancak Emre Mor Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemediği için kadroya dahil edilmedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük-Fenerbahçe maçında Emre Mor kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mehmet Ali Cetinkaya: Yine penaltı jokeri son 21 maçta 20 penaltı )) bu var sisteminin acilen kaldirilmasi lazim . Cunku herkese eşit sekilde işlenmiyor maalesef 115 97 Yanıtla zafer koc: Ben Galatasaraylıyım penaltının net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. 159 51
  • Hasan Vanlı: Fener yine penaltı jokerini kullanmış:)) şaka gibi ya 81 99 Yanıtla Ali Arslan: Hasan Vanlı umarım algı yapiyorsundur, çünkü millet beyin olmadığını düşünecek, futbolda penaltı var :)) şimdi birde kivirman için bir soru , hangisi değil hadi başla Nesrin Topkapı gibi :) 60 15 Galatasaray Spor kulübü: Ali arslan bence yorum yapma sen daha faydalı olursun spor camiasına 7 27 Kemal DERVİŞ: Futbolu öğrenmeniz lazım 9 1
  • Ali Kublay: Ne yaparsa yapsın ezikler feneri eze eze.gene şampiyon olur aslantepede sampiyonlugumuzu ilan ederiz ne ilk nede son olur takvimlerde sayılar değişir sampiyonun ismi degismez 41 85 Yanıtla fatih mazlum: Dedi ve birden irkilerek ruyasinda uyandi kublay :) 44 7 Zorro: Kubi noldu yusuf yusufmu hepiniz :)…sampiyon FB 38 9
  • zafer koc: Maçın adamı Ryan Mendes cebine birşeyler koymuşlar anlaşılan. Bu maçın net incelenmesi gerek. 70 44 Yanıtla
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