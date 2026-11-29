Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir, Konya Büyükşehir'i 81-68 yenerek 13. haftayı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta, Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor'un karşılaşmasıyla sona erdi. Kahramanmaraş temsilcisi, Konya temsilcisini 81-68 mağlup ederek haftanın kapanış maçını kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor mücadele etti.
Karşılaşmayı Kahramanmaraş temsilcisi, 81-68 kazandı.
Kaynak: AA
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