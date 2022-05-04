Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı - Son Dakika
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Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı

04.05.2022 11:38

- Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in tenis performansı genç sporculara taş çıkarttı.

- Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı

ANKARA - Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in tenis performansı genç sporculara taş çıkarttı. Ömüraliyev, "30-35 yıldır tenis oynuyorum, tenis güzel spor. Özellikle sağlık için çok önemli" dedi.

Büyükelçi Ömüraliyev, Türkiye - Kırgızistan ilişkilerini, özel yaşamını ve Türkiye izlenimlerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Daha sonra ise tenis kortuna çıkan 61 yaşındaki Ömüraliyev, gençlere taş çıkartan tenis performansı sergiledi. Türkiye'de 3 yıldır büyükelçi olarak bulunduğunu söyleyen Büyükelçi Ömüraliyev, Türkiye'den önce Belarus, Estonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'de görev aldığını kaydetti.

"Ankara şu anda en güzel şehirlerden biri"

Ankara'ya ilk olarak 30 yıl önce geldiğine dikkat çeken Ömüraliyev, "3 yıl önce büyükelçi olarak geldim. 30 yıl önce ile şuan ki Türkiye ve Ankara çok farklı. Ekonomik olarak çok farklı. Ankara şu anda en güzel şehirlerden biri. İstanbul ekonomi, ticaretin başkenti, Ankara siyaset ve kültürün başkenti" şeklinde konuştu.

Kırgız ve Türklerin dil, din, tarih birliği olduğunu dile getiren Ömüraliyev, "Türkiye bizim için Kırgızistan'ın stratejik partnerimiz. Son yıllarda ticaretimiz 850 milyon dolar oldu" dedi.

"Kırgız büyükelçiden genç sporculara taş çıkartan tenis performansı"

Tenis antrenörü Şafak Saral ile tenis maçı yapan Büyükelçi Ömüraliyev, geçirdiği eğlenceli dakikaların ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun zaman sonra tenis oynamanın çok güzel hissettirdiğini belirten Büyükelçi Ömüraliyev, "1 buçuk yıl önce koronavirüs geçirdim. Ondan sonra ilk tenisimi bugün oynadım. 30-35 yıldır tenis oynuyorum. Tenis güzel spor. özellikle sağlık için çok önemli. Bugün sezonu açtık. 1 buçuk yıldır antrenmanım yoktu, biraz yoruldum" diye konuştu.

Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı
Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırgız Büyükelçi'den genç sporculara taş çıkartan tenis performansı - Son Dakika


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