Kırıkbozu İlkokulu\'ndan Anlamlı Katılım

Spor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dikkat çeken video paylaşımıyla gündeme gelen Kırıkbozu İlkokulu öğrencileri, 52 Orduspor FK- Pazarspor maçında Türk bayraklarıyla sahaya çıkarak anlamlı bir seremoniye katıldı ve Atatürk siluetli forma hediyeleriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda paylaştıkları video ile dikkat çeken Ordu'nun Korgan ilçesi Tepealan Kırıkbozu İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 52 Orduspor FK - Pazarspor karşılaşmasında sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile seremonide yer alan öğrenciler, Cumhuriyetin ve Atatürk'ün anısını yaşatarak anlamlı bir katılım sağladı.

52 Orduspor FK yönetimi öğrencilere bu özel etkinlik kapsamında, üzerinde Atatürk silueti bulunan formaları hediye etti. Öğrenciler, 52 Orduspor tesislerini gezme ve maçı izleme fırsatı da buldu.

Öğrencilerin öğretmeni Arife Karayanız, yaşadıkları bu özel deneyimin öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, "Tepealan Kırıkbozu İlkokulu'nda 15 öğrenciye eğitim veriyorum. 52 Orduspor'un davetiyle geçen yılki öğrencilerimizle birlikte maça geldik. Bayramımızı coşkuyla kutladık, İstiklal Marşı'nı okuduk, şiirlerimizi sunduk. Bu organizasyon için bir haftadır hazırlık yapıyoruz. Çocuklar çok heyecanlandı, hasta olanlar bile iyileşmeye çalıştı. Her zaman bayramlarımızı kutlamaya ve Ata'mızın izinden gidecek yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler ise böyle bir etkinliğe katıldıkları için duydukları mutlulukları dile getirdiler. - ORDU