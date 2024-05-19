Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Halk Koşusu' yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Halk Koşusu' yapıldı

Kırıkkale\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında \'Halk Koşusu\' yapıldı

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Halk Koşusu' gerçekleştirildi. Koşuya katılan vatandaşlar, Millet Bulvarı üzerindeki Tren Garı önünde toplandı. Başkan Ahmet Önal da vatandaşlara eşlik etti.

19.05.2024 16:25  Güncelleme: 16:31
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Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Halk Koşusu" yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Halk Koşusu" yapıldı. Koşuya katılmak isteyen vatandaşlar, Millet Bulvarı üzerindeki Tren Garı önünde toplandı. Koşu öncesi öğrenciler tarafından yapılan gösteriler, vatandaşların beğenisini topladı. 8 kilometrelik parkurda yapılan halk koşusu, Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın startıyla başladı. Başkan Önal'da vatandaşlara koşuda eşlik etti. Koşuya bazı aileler çocuklarıyla katıldı. Bazı vatandaşlar da koşmak yerine yürümeyi tercih etti.

Başkan Önal, yaptığı açıklamada, her yaş gurubundan çok sayıda vatandaşın "Halk Koşusu" etkinliğine katıldığını söyledi.

Ahmet Önal: "Her yaş grubundan vatandaşlarımız burada"

Cıvıl cıvıl bir ortamın oluştuğunu ifade eden Önal, "Her yaş grubundan vatandaşlarımız burada. Birinci olan arkadaşlarımız var, birinci bitiren arkadaşlarımız var. Bazı vatandaşlarımız da koşusuna devam ediyor. Bende koşuda vatandaşlarımıza eşlik etme fırsatı buldum. Coşkuluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Buradan bir kez daha büyük lider asrın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Koşuya katılan İbrahim Durmuş, halkla bütünleşmenin birleşmenin adresinin bu etkinliğin olduğunu ifade ederek, organizasyonun da güzel olduğunu belirtti.

Ömer Faruk ise, "halk koşusu" etkinliğini düzenleyen belediye başkanına teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Halk Koşusu' yapıldı - Son Dakika
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