Kırıkkale'de 400 Öğrenci Ücretsiz Yüzme Kurslarıyla Yüzme Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kırıkkale'de 400 Öğrenci Ücretsiz Yüzme Kurslarıyla Yüzme Öğreniyor

Kırıkkale\'de 400 Öğrenci Ücretsiz Yüzme Kurslarıyla Yüzme Öğreniyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 400 öğrenci, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sayesinde modern tesislerde ücretsiz verilen kurslarda yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenciler, antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme becerilerini geliştiriyor ve yaz tatillerini daha verimli geçiriyorlar.

26.07.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 400 öğrenci, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sayesinde modern tesislerde ücretsiz verilen kurslarda yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Kırıkkale'deki öğrencilere modern tesislerde güvenli yüzme eğitimi sunuyor. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak verilen bu kurslara katılan öğrenciler, antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğreniyorlar. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaklaşık 400 öğrenci, bu projeden faydalanarak yüzme becerilerini geliştiriyor. Öğrenciler, kurslar sayesinde yaz tatillerini daha verimli geçiriyor.

Projenin önemine dikkat çeken yüzme antrenörü Yaren Sıla Kınay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesi altında Kırıkkale Bahşılı ilçesinde yaklaşık 400 öğrencimize yüzme dersi veriyoruz. Yüzme dersleri, haftanın 5 günü devam ediyor. Öğrencilerimiz burada hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor" dedi.

Yüzme antrenörü Ebrar Berivan Temel ise, "Yüzme eğitimi dört stilde veriliyor. Eğitimler, öncelikle suda durma teknikleriyle başlıyor ve ardından diğer stillere geçiliyor. Bu kapsamlı eğitimler sayesinde çocuklar, hem yüzme becerilerini geliştiriyor hem de güvenli bir ortamda serinleme imkanı buluyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kırıkkale, Gençlik, Bahşılı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale'de 400 Öğrenci Ücretsiz Yüzme Kurslarıyla Yüzme Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 400 Öğrenci Ücretsiz Yüzme Kurslarıyla Yüzme Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement