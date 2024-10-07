Kırıkkale\'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı

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Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası, büyük bir coşkuyla başladı. Mehter marşları eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, halk oyunları gösterileri ve spor aktiviteleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle başladı. Öğrenciler ve protokol üyeleri, açılan Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Mehter Takımı'nın marşları eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterisi ve çeşitli spor dallarının tanıtım gösterileri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, amatör sporculara yönelik motivasyon dolu açıklamalarda bulundu. Güneş, amatör olarak spora başlayan gençlerin azim ve kararlılıkla ilerleyerek profesyonelliğe adım atabileceğini belirtti. Güneş, konuşmasında, "Aranızda milli sporcular var, bu ülkenin bayrağını göndere çektiren sporcularımız var. Onları bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Spora yeni başlayan gençlere seslenen Güneş, gençlerin sadece sporda değil, derslerinde de başarılı olmaları gerektiğini vurguladı. "Siz gençler, bu vatanı en ileriye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracak olanlarsınız" diyen Güneş, gençlere güveninin tam olduğunu ifade etti.

Mehter marşına da atıfta bulunan Güneş, "Mehteran, 'Türkler geliyor' dedi. Dolayısıyla var olan ve gelecek olan Türkler sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz, güvenimiz de tamdır" sözleriyle genç sporculara moral verdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri ve öğrenciler katıldı. - KIRIKKALE