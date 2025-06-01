Kırıkkale\'de Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Kırıkkale'de Yeşilay tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen bisiklet turunda, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi. Etkinliğe 100'e yakın amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen organizasyon, bisiklet severleri bir araya getirdi. Etkinlikte Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de yer aldı.

Mehmet Makas: "7'den 77'ye tüm insanlarımızı bağımlılıktan korumakla mükellefiz"

Programda konuşan Vali Makas, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Büyük Türkiye, bağımsız Türkiye, lider Türkiye, dünyaya nizam veren yüce Türk milleti inşa etmek istiyorsak; gençlerimizi de, 7'den 77'ye tüm insanlarımızı da her türlü bağımlılıktan korumakla mükellefiz. Bugünkü bisiklet turu da bu mücadeleye yönelik yapılan bir farkındalık hizmetidir. Teşekkür ediyoruz. Yeşilay'ımız, sigara, alkol, madde bağımlılığı, dijital bağımlılıkla mücadelede azim gösteriyor. Bu noktada çok kıymetli hizmetler yapılıyor" dedi.

Yusuf Çalık: "Bağımlılığa teslim edilen her genç, sönmüş bir umut, eksilmiş bir bayraktır"

Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık ise, "Bugün burada bir nesli korumak, bir vatanı ayakta tutmak, geleceğimizi ihya etmek için yüreklerimizi birleştiriyoruz. Bir gencimizi kaybettiğimizde sadece bir bireyi değil; bir aileyi, bir ocağı, bir geleceği kaybediyoruz. Bağımlılığa teslim edilen her genç, sönmüş bir umut, eksilmiş bir bayraktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Makas, bisiklet turunun startını verdi. Katılımcılar, Millet Bulvarı'ndan geçerek 5 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra yeniden Cumhuriyet Meydanı'na döndü.

Etkinliğe katılan beden eğitimi öğretmeni Mesut Erkişi, "Güzel ve eğlenceliydi. İnsanların bu tür organizasyonlara katılıp kendilerini motive etmesi çok güzel. Valimize ve yerel yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Katılımcılardan Yağmur Elif ise, "Bisiklet sürmek çok eğlenceli bir spor. Herkese tavsiye ediyorum. Sadece turlarda değil, mahallede bile bisiklet sürülebilir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Kadirhan Kapucu da, "Ailecek geldik, çok hoşumuza gitti. Şahsen, Kırıkkale'de bu kadar bisiklet süreni ilk kez gördüm. Mükemmel geçti" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda ise bisiklet ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı çekiliş düzenlendi. Katılımcılar, hem spor yapmanın hem de sürpriz hediyeler kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Kızılay tarafından da katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KIRIKKALE