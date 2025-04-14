Kırıkkale FK, Bursa Nilüfer\'i 2-1 Yendi

TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında Kırıkkale FK, evinde Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Tahir Yalçın, Burak Dayıoğlu
Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Osman Arslantaş (Emir Açıkgöz dk. 90+6), Nurettin Çağlar (Berkay Göçmen dk. 78), Buğra Şahiner (Sergen İlhan dk.71), Serkan Özen, Fırat Sarı, Emre Keleşoğlu, Ömer Turan (Yıldıray Koçal dk. 46), Muharrem Öner
Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü: Rıfat Bayhan, Emrah Taysi, Utku Burak Kunduzcu, Kaan Onaran, Bertu Alican Özyürek (Emir Can Uysal dk. 81), Alp Huy, Hasan Gündoğdu, Berat Altındiş (Kadir Kaya dk. 81), Yavuz Koç (Yunus Emre Duyan dk. 65), Serhan Üresin (Ali Mert Işık dk. 40), Mustafa Aköz (Furkan Tütüncü dk. 40)
Goller: Osman Arslantaş (dk. 7 ve 89) (Kırıkkale FK), Emrah Taysı (dk. 49) (Bursa Nilüfer FSK)
Kırmızı kart: Emrah Taysı (dk. 90) (Bursa Nilüfer FSK)
Sarı kartlar: Buğra Şahiner, Sergen İlhan (Kırıkkale FK), Hasan Gündoğdu, Kaan Onaran, Alp Huy (Bursa Nilüfer FSK) - KIRIKKALE
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