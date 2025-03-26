Kırıkkale FK, Niğde Belediyesi'ni 1-0 Geçti - Son Dakika
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Spor

Kırıkkale FK, Niğde Belediyesi'ni 1-0 Geçti

Kırıkkale FK, Niğde Belediyesi\'ni 1-0 Geçti

TFF 3. Lig 4. Grup 25. haftasında Kırıkkale FK, sahasında Niğde Belediyesi Spor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golü Nuri Melih Mursal kaydetti.

26.03.2025 18:30  Güncelleme: 18:50
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TFF 3. Lig 4. Grup 25. haftasında Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı Niğde Belediyesi Spor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Lütfullah Aslan, Furkan Kocayıldız, Ahmet Arda Duran

Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal (Behlül Aydın dk. 82), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (Fırat Sarı dk. 86), Buğra Şahiner, Emir Açıkgöz, Emre Keleşoğlu (Sergen İlhan dk. 86), Ömer Turan (Seyit Mehmet Söğüt dk. 66), Muharrem Öner (Berkay Göçmen dk. 86)

Niğde Belediyesi: Mert Topuz, Serhat Emirler, Muhammed Ebrar Yıldırım (İzzet Topatar dk. 74), Samet Erdem Olgaç, Halil Çiçek (Ömer Faruk Demirel dk. 74), Mertkan Cengiz, Muhammed Emin Polat, Şahin Karakaş, Bünyamin Başar (Suat Beliktaş dk. 46), Ahmet Yalçın Öztürk, Muhammet Yılmaz (İbrahim Halil Şimşek dk. 62)

Gol: Nuri Melih Mursal (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Adem Ercan, Emre Keleşoğlu, Yunus Ensar Poyrazlı (Kırıkkale FK), Muhammed Emin Polat, Şahin Karakaş (Niğde Belediyesi) - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale FK, Niğde Belediyesi'ni 1-0 Geçti - Son Dakika

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