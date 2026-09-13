Kırıkkale FK, teknik direktör Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale FK, Teknik Direktör Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Çalışır'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırıkkale FK, Teknik Direktör Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın başında bulunduğu süre içerisinde göstermiş olduğu çaba ve verdiği emeklerden dolayı Sayın Engin Çalışır'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarı ve esenlikler dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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