Stat: Başpınar 17 Ağustos
Hakemler: Burak Olcar, Erkan Akbulut, Onur Gülter
Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgan, Adem Ercan, Burak Başkaya (Dk. 86 Nurettin Çağlar), Emir Açıkgöz, Serhat Tunç (Dk. 68 Buğra Şahiner), Fırat Sarı, Can Muhammet Vural (Dk. 77 Osman Arslantaş), Abdulkadir Korkut, Yağız Gül (Dk. 46 Muhammed Çoban), Muharrem Öner, Mehmet Tolun (Dk. 46 Yusuf Ensar Poyrazlı)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk. 46 Berat Yaman), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan (Dk. 87 Enes Savucu), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Dk. 66 Cengizhan Akgün), Umut Taniş (Dk. 66 Nuri Aydın), Metehan Ünal (Dk. 46 Burak Yaz)
Goller: Dk. 52 Can Muhammet Vural, Dk. 87 Osman Arslantaş (Kırıkkale FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ferhat Canlı, Dk. 81 Burak Yaz (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Fırat Sarı (Kırıkkale FK)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Son Dakika › Spor › Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u Eledi - Son Dakika
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