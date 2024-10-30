Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u Eledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u Eledi

Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor\'u Eledi

Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek tur atladı.

30.10.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Başpınar 17 Ağustos

Hakemler: Burak Olcar, Erkan Akbulut, Onur Gülter

Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgan, Adem Ercan, Burak Başkaya (Dk. 86 Nurettin Çağlar), Emir Açıkgöz, Serhat Tunç (Dk. 68 Buğra Şahiner), Fırat Sarı, Can Muhammet Vural (Dk. 77 Osman Arslantaş), Abdulkadir Korkut, Yağız Gül (Dk. 46 Muhammed Çoban), Muharrem Öner, Mehmet Tolun (Dk. 46 Yusuf Ensar Poyrazlı)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk. 46 Berat Yaman), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan (Dk. 87 Enes Savucu), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Dk. 66 Cengizhan Akgün), Umut Taniş (Dk. 66 Nuri Aydın), Metehan Ünal (Dk. 46 Burak Yaz)

Goller: Dk. 52 Can Muhammet Vural, Dk. 87 Osman Arslantaş (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ferhat Canlı, Dk. 81 Burak Yaz (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Fırat Sarı (Kırıkkale FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u Eledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor'u Eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.