TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada siyah-beyazlı takımın golünü 52'nci dakikada oyuna sonradan giren Emircan attı. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Kuşadasıspor 14 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Kırıkkale temsilcisi ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Murat Gürbüzerol, Kırıkkale, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırıkkale haber... Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0 - Son Dakika

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