Kırıkkale haber... Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0 - Son Dakika
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Kırıkkale haber... Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

15.10.2022 17:06
Kırıkkale haber... Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Kırıkkale haberler... STAT: Kuşadası Özer TürkHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Abdurrahman Atabay, Cengizhan ÖztürkKUŞADASISPOR: Necati - Türker, Özgür, Hamit, Berkay, Süleyman (Dk. 46 Emircan), Taha, Emirhan, Muhammet Sait (Dk. 76 Ferhat), Murat Çaydemir (Dk. 85 Ali), Murat Gürbüzerol (Dk.

STAT: Kuşadası Özer Türk

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Abdurrahman Atabay, Cengizhan ÖztürkKUŞADASISPOR: Necati - Türker, Özgür, Hamit, Berkay, Süleyman (Dk. 46 Emircan), Taha, Emirhan, Muhammet Sait (Dk. 76 Ferhat), Murat Çaydemir (Dk. 85 Ali), Murat Gürbüzerol (Dk. 62 Fatih)KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: Yunus Emre Kar - Mehmet, Adem, Onur (Dk. 87 Oğuzhan), Emre, Buğra (Dk. 71 Ufukcan), Burak, Barış (Dk. 23 Muzaffer), Talha, Mertcan (Dk. 71 Taner), Cihad (Dk. 71 Yunus Emre Mert)GOL: Dk. 52 Emircan (Kuşadasıspor)SARI KARTLAR: Taha, Berkay, Ferhat (Kuşadasıspor) - Buğra (Kırakkale)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada siyah-beyazlı takımın golünü 52'nci dakikada oyuna sonradan giren Emircan attı. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Kuşadasıspor 14 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Kırıkkale temsilcisi ise 7 puanda kaldı.


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Kaynak: DHA

Murat Gürbüzerol, Kırıkkale, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale haber... Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale haber... Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0 - Son Dakika
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