Kırıkkaleli vatandaşlar Türkiye'nin golünde büyük sevinç yaşadı

- Türkiye'nin golünde Kırıkkaleli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı
KIRIKKALE - Türkiye'nin Hollanda karşısında attığı golde Kırıkkaleli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı. Kırıkkaleli vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip ettiği karşılaşmanın 35. dakikada takımını öne geçiren Samet Akaydin'in attığı kafa golünde büyük coşku yaşadı.
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