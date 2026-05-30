Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.
Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince spor tesislerindeki organizasyonda, 295 güreşçi mücadele edecek.
Müsabakalar 13 ayrı boyda gerçekleştirilecek.
Başpehlivanlık güreşlerinde 18 başpehlivan mücadele edecek.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.
Güreşlere katılanlara teşekkür ederin Çölgeçen, ata sporu güreşe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kırklareli'de Pehlivan Güreşleri Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?