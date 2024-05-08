Kırklareli'nde Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Mücadeleleri Başladı

Spor

- Kırklareli'nde hokey heyecanı başladı

Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off mücadeleleri Kırklareli'nde başladı

KIRKLARELİ - Türkiye Hokey Federasyonunca kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün mücadele edeceği Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde başladı.

2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek olan takımların belirlenmesi için Türkiye Hokey Federasyonunca kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele edeceği Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde başladı.

İlk olarak mücadele Nizip Zeugma ile Suruç Belediyesi arasında gerçekleşti. Kıyasıya geçen mücadelede Suruç Belediyesi, Nizip Zeugma'yı 2-1 mağlup etti.

Öte yandan play-off mücadeleleri 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.