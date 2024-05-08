Kırklareli'nde Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Mücadeleleri Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Mücadeleleri Başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde başladı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele eden 22 kulüp arasında ilk maç Nizip Zeugma ile Suruç Belediyesi arasında gerçekleşti ve Suruç Belediyesi 2-1 galip geldi. Play-off mücadeleleri 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

08.05.2024 20:41  Güncelleme: 21:01
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- Kırklareli'nde hokey heyecanı başladı

Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off mücadeleleri Kırklareli'nde başladı

KIRKLARELİ - Türkiye Hokey Federasyonunca kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün mücadele edeceği Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde başladı.

2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek olan takımların belirlenmesi için Türkiye Hokey Federasyonunca kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele edeceği Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde başladı.

İlk olarak mücadele Nizip Zeugma ile Suruç Belediyesi arasında gerçekleşti. Kıyasıya geçen mücadelede Suruç Belediyesi, Nizip Zeugma'yı 2-1 mağlup etti.

Öte yandan play-off mücadeleleri 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: İHA

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