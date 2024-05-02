Kırklareli\'nde Kulüplerarası Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları

Kırklareli'nde kulüplerarası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakaları kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı.
Kırklareli'nde kulüplerarası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelelere 10 sporcu katıldı.
Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler katılan herkese teşekkür ederek sporun önemine değindi.
Kıyasıya gerçekleşen maçların sonunda sporcular ödüllerini aldı. - KIRKLARELİ
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