Kırklareli'nde Muaythai Gençler Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Muaythai Gençler Şampiyonası Başladı

Kırklareli\'nde Muaythai Gençler Şampiyonası Başladı
27.06.2025 12:25
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Türkiye Muaythai Federasyonu, Kırklareli'nde 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla şampiyona düzenliyor.

Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlara katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde ilk kez Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Bozbaşak, organizasyonun kentte düzenlenmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

1 Temmuz Salı günü sona erecek şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyen Bozbaşak, "Organizasyona 40 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Kendi sıkletinde derece yapan sporcularımız, uluslararası organizasyonlara gitmeye hak kazanacak. 1 Temmuz'da finallerimiz olacak. Halkımızı müsabakaları izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırklareli'nde Muaythai Gençler Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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