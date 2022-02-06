Üye Girişi
Kırklarelispor: 0-1 - Son Dakika

Kırklarelispor: 0-1

06.02.2022 15:03
Kırklarelispor: 0-1

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Ateş, Çağrı YıldırımŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner, Muhammed Enes (Dk.56 Taner Gümüş), Ferhan (Dk.69 Burak), Erkan, Feyyaz, Sinan, Dilaver, Mustafa Durak (Dk.69 Muhammed Samed), Fırat (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Ateş, Çağrı Yıldırım

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner, Muhammed Enes (Dk.56 Taner Gümüş), Ferhan (Dk.69 Burak), Erkan, Feyyaz, Sinan, Dilaver, Mustafa Durak (Dk.69 Muhammed Samed), Fırat (Dk.80 Hüseyin), Muhammed Raşit

KIRKLARELİSPOR: Mehmet Cinpir – Canberk, Ümit Can (Dk.73 Çağrı), Furkan (Dk.89 Enes), Serhat, Mustafa Çakır, Ferhat, Emre Balkı (Dk.73 Harun), Emre Keleşoğlu, Berat (Dk.82 Muhammet Yeşil), Davut

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Muhammed Raşit, Ferhan (Şanlıurfaspor) Mehmet Cinpir, (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 77 Emre Keleşoğlu (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu. 77'nci dakikada Harun'un pasıyla kale önünde bulaşan Emre Keleşoğlu, plase vuruşla topu ağlara yolladı ve takımına 3 puanı kazandırdı.


YORUMLAR
500

Muhammed Enes, İlker Yasin, Şanlıurfa, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırklarelispor: 0-1 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
13:01 Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklarelispor: 0-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement