Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Duman yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Duman, AA muhabirine karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek zevkli bir maç olacağına inandığını söyledi.
Beşiktaş ile Kırklarelispor yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Kırklarelispor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?