Kırkpınar'a Veda Eden Başpehlivan - Son Dakika
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Kırkpınar'a Veda Eden Başpehlivan

Kırkpınar\'a Veda Eden Başpehlivan
03.07.2026 11:26
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Recep Kara, 30 yıl sonra Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gençlere tecrübesini aktaracak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 30 yıldır er meydanına çıkan ve elde ettiği başarılarla güreş tarihine geçen başpehlivan Recep Kara, er meydanına veda etmeye hazırlanıyor.

2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında başpehlivan olan Kara, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bilgi, birikim, tecrübe ve ustalığını genç kuşaklara aktarmak için çıkacak.

Kara, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana güreşle iç içe olduğunu söyledi. Cumhuriyeti tarihinin en genç başpehlivanı ünvanını 2004 yılında henüz 22 yaşındayken aldığını hatırlatan Kara, bugün er meydanındaki en yaşlı isimlerden biri olduğunu anlattı.

Kara, 44 yaşında olduğunu ve gelecek yıl aktif sporculuk hayatını noktalayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Şunun bilincindeyim bu iş genç işi. Yaptığımız iş, yağlı güreş gerçekten fiziksel zorluğu üst seviyede olan bir branş. Bu devran bu şekilde dönüyor, sonuçta hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Yaptığımız iş sadece rakiple güreşmek değil, hava şartları, yağ faktörü ve seyircinin atmosferiyle er meydanında güreşmek her baba yiğide nasip olmayacak bir duygu. Genç yaşlardaki o istek, arzu ve dinamizm maalesef 40'lı yaşlarda olmuyor. Bunun farkındayım ama antrenmanlarımdan asla taviz vermedim."

"Gençlerin önü açılmalı"

Er meydanına her çıktığında aynı inançla güreştiğini ifade eden Kara, gençlerin önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

Kırkpınar'a veda edecek olmanın hüznünü de yaşadığını vurgulayan Kara, "Recep Kara olarak er meydanına çıktığım her vakit kispetimi besmele ile giyerim, paçalarımı bağlarım. Yener, yenilirim o farklı bir duygu. Kırkpınar'da 8 defa final yaptım, 4 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük elde ettim. Zamanında zaten rüştümüzü ispat ettik ama artık devir gençlerin devri." ifadelerini kullandı.

"Kuşak değişiyor"

Er meydanında kuşak değişimine bizzat şahitlik ettiğine dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"20'li yaşlarda arkadaşlarımız var. Babalarıyla güreş yapıyordum daha düne kadar, şimdi çocukları rakibim oldu. Yeni çıkan Onur Susuz'un babasıyla çok güreşim var. Kürşat Korkmaz'ın babasıyla çok güreşim var. Furkan Durmuş Altın'ın babasıyla da Kırkpınar'da güreşim var. 'Biz de artık işin sonuna geldik' diyebiliriz, ama bunlar güzel şeyler. Bu anılar güzel şeyler. Onlar da ustalarıyla güreşme fırsatı yakalayacaklar. Biz de tecrübemizle ve ustalığımızla er meydanına çıkıp bütün bilgi birikimimizi aktaracağız."

"Altın kemer hedefiyle gelmedim"

Kara, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne altın kemer hedefiyle gelmediğini bildirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Altın kemeri kazandığım takdirde sevinemeyeceğim. 44-45 yaşındaki bir pehlivanın 20'li yaşlardaki rakiplerini yenerek şampiyon olması, mesleğim adına sevindirici olmaz. Çırak ustasını geçmeli ki bu gelenek devam etsin. O yüzden yani ben genç kardeşlerimize burada başarılar diliyorum. İnşallah burada altın kemere aday en az 5 isim var. Onlardan bir tanesi kemeri kuşanacaktır ama şahsi olarak Recep Kara olarak altın kemer hedefiyle gelmedim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Recep Kara, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'a Veda Eden Başpehlivan - Son Dakika

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