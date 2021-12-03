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Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret

03.12.2021 20:41
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, 6 Kasım'da yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, 6 Kasım'da yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 4 kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek başpehlivan unvanını kazanan Ali Gürbüz, federasyonun merkez binasında Başkan Eroğlu ile görüştü.

Ziyarette Gürbüz, Şeref Eroğlu'nun Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle yağlı güreşte önemli sıkıntıların olduğunu belirten Başpehlivan Gürbüz, "Şeref Eroğlu güreş hayatında bu ülkeye ilkler yaşattı. Yeni yönetimle Türk güreşinin zirvede yer alacağını düşünüyorum. Yağlı güreşin başına ise Ahmet Taşçı gibi bir efsane isim getirildi. Bizim içimizden gelen, sıkıntılarımızı bilen bir isim. Her yıl milyonların takip ettiği yağlı güreş de mutlaka büyük bir ivme kazanacaktır. Başkan Şeref Eroğlu ve tüm ekibine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şeref Eroğlu ise "Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olmak kolay değil. Ali Gürbüz Kırkpınar'ın yaşayan efsanelerinden biridir. Türk sporunun çok büyük bir değeri olan Ali Gürbüz'ün bizim yönetimimiz zamanında da tarihi başarıların altına imza atacağına inanıyorum. Yağlı güreşten sorumlu Asbaşkanımız Ahmet Taşçı, Kırkpınar'ın efsanesi. Sıkıntıları çok iyi biliyor. Bizler tüm ekibimizle birlikte hem minderde hem de yağlı güreşlerde ata sporumuz olan güreşi zirveye taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu, Ali Gürbüz, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'den Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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