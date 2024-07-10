Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e Antalya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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Spor

Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e Antalya'da coşkulu karşılama

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste ikinci kez Başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Antalya girişinde düzenlenen karşılama töreninde Zeybek, ailesi ve güreş severler tarafından selamlandı. Üstü açık otobüs ve konvoy eşliğinde şehir turu atan Zeybek, Antalyalıların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Zeybek'in hedefi ise önümüzdeki yıllarda da Kırkpınar'da şampiyonluk yaşayarak Altın Kemeri temelli sahibi olmak.

10.07.2024 20:10
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- Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e Antalya'da coşkulu karşılama

İki yıl üst üste Altın Kemerin sahibi olan Yusuf Can'ın hedefi ebedi sahibi olmak

ANTALYA - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste ikinci kez Başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek için memleketi Antalya'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde üst üste ikinci kez Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve Kırkpınar ikincisi Mustafa Taş, Antalya girişinde karşılama töreni düzenlendi. Döşemealtı'nda ailesi ve Antalyalı güreş severler tarafından karşılanan Zeybek, burada kendisini bekleyenleri selamlayarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Zeybek, üstü açık otobüs ve yüzlerce araçtan oluşan konvoyla şehir turu attı. Konvoy boyunca Antalyalılar Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e sevgi gösterilerinde bulundu.

"Her yıl daha iyi olmaya çalışıyor"

Yusuf Can Zeybek'i karşılamaya gelen babası Atilla Zeybek, küçük yaştan buyana güreşi sevdiğini ve gururlu olduğunu belirterek, "Spora küçük yaşta başladı. Çalışkan, azimli ve mücadelecidir. Antrenmanlarına çok kendisini veriyor. Başarılı bir şekilde götürmeye çalışıyor. Her yıl daha iyi olmaya çalışıyor. Geçen yıl Allah nasip etti,. Altın Kemeri aldı. Bu yılda nasip etti. Disiplinli bir şekilde her yıl üzerine koyarak çalışıyor. Allah nasip ederse üçüncü yılda da Altın Kemeri alıp temelli sahibi olmak istiyor" dedi.

Hedef 2025'te de Başpehlivanlık

İki yıl üst üste Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemerin Sahibi olan Yusuf Can Zeybek ise, önümüzde ki yılda Kırkpınar'da şampiyonluk yaşayarak kemerin edebi sahibi olmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e Antalya'da coşkulu karşılama - Son Dakika

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