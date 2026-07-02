Kırkpınar'da Altın Kemer Antalya'nın

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yılların sonuçları incelendiğinde, altın kemerin yolunun büyük ölçüde Antalya'dan geçtiği görülüyor.

Yağlı güreşin en önemli organizasyonu olarak kabul edilen Kırkpınar'da, son dönemde finale çıkan başpehlivanların önemli bölümünü Antalya temsilcileri oluştururken, şampiyonluk kürsüsünde de yine Antalyalı güreşçiler yer aldı.

Belediyeler, spor kulüpleri ve güreş organizasyonlarının desteğiyle yetişen pehlivanlar, yalnızca Kırkpınar'da değil, sezon boyunca düzenlenen yağlı güreşlerde de başarılı sonuçlar elde ediyor.

Son yıllarda Antalya'nın güreşteki ağırlığı, Kırkpınar final eşleşmelerine de yansıdı. Birçok finalde Antalyalı başpehlivanlar karşı karşıya gelirken, altın kemer de üst üste Antalya'ya taşındı.

Kemerin rotası güneyi göstermeye başladı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki Antalyalı başpehlivan İsmail Balaban ile Orhan Okulu'nun finalde karşılaşmasıyla başlayan süreç, Antalya'nın er meydanındaki üstünlüğünü ortaya koydu.

2017'de İsmail Balaban, 2018'de Orhan Okulu, 2019 ve 2021'de Ali Gürbüz, 2022'de Mustafa Taş, 2023 ve 2024'te Yusuf Can Zeybek, 2025'te ise Orhan Okulu altın kemeri kazanan isimler oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında güreşler yapılamamasına rağmen, Edirne Belediye Meclisi kararıyla bir önceki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ün ünvanı korunarak devam ettirildi.

Bu süreçte Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek ve Cengizhan Şimşek gibi isimler final güreşlerinde yer alırken, Antalya kulübü adına güreşen Mustafa Taş da şampiyonluk yaşayarak kemeri kente taşıdı.

Antalya serisinin başlangıcı

2017 yılında yapılan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Normal sürede eşitliğin bozulmadığı mücadelede altın puan bölümüne geçildi. Rakibini açık düşürerek puan alan İsmail Balaban, kariyerinin ilk Kırkpınar başpehlivanlığını elde etti.

Orhan Okulu seriyi sürdürdü

2018 yılındaki finalde Orhan Okulu ile Şaban Yılmaz güreşti.

Normal sürede sonuç çıkmayan mücadelede altın puan bölümünde rakibinin arkasına geçerek puan alan Orhan Okulu, başpehlivan ünvanına ulaştı ve kemerin Antalya'da kalmasını sağladı.

Ali Gürbüz zirvede

2019'da Orhan Okulu ile Ali Gürbüz arasında yapılan final büyük ilgi gördü.

Normal sürenin ardından altın puan bölümüne taşınan güreşte Ali Gürbüz, rakibini açık düşürerek puanı aldı ve üçüncü kez başpehlivan oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gerçekleştirilemedi. Bu nedenle bir önceki yılın şampiyonu Ali Gürbüz'ün başpehlivanlık ünvanı korundu.

Gürbüz ikinci serisini yakaladı

2021 yılında Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde karşılaştı.

Normal sürede üstünlük kurulamayan mücadelede puan alan Ali Gürbüz, bir kez daha altın kemerin sahibi oldu ve kariyerindeki ikinci kemer serisini başlattı.

Şampiyonluk Mustafa Taş'a geçti

2022 yılında Antalyalı Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi.

Müsabakayı ilk etapta kazanan isim Cengizhan Şimşek oldu. Ancak daha sonra Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında verilen hak mahrumiyeti cezası nedeniyle başpehlivanlık ünvanı Mustafa Taş'a devredildi.

Yusuf Can Zeybek dönemi

2023 yılındaki finalde iki Antalya temsilcisi İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek er meydanına çıktı.

Mücadelenin son bölümünde rakibinin atağını değerlendiren Yusuf Can Zeybek puan alarak kariyerinin ilk Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı. 2024 yılında da zirveyi bırakmayan Yusuf Can Zeybek, üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi olarak Antalya'nın serisini sürdürdü.

Kemer yeniden Orhan Okulu'nda

2025 yılında yapılan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk karşılaştı.

Müsabakanın ilk bölümünde yaşadığı kaş açılması nedeniyle iki kez sağlık müdahalesi gören Orhan Okulu, güreş boyunca atak bir görüntü sergiledi. Rakibini açık düşürerek puan alan tecrübeli başpehlivan, dördüncü kez Kırkpınar başpehlivanı oldu.

Böylece son yıllarda altın kemerin adresi değişmedi ve Kırkpınar'da Antalya ekolünün üstünlüğü bir kez daha tescillendi.

Bu yılda Antalya'dan bir başpehlivanın kemeri kuşanması halinde kemerin rotası yine güneyden şaşmamış olacak.