Kırkpınar\'da Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belli Oldu

EDİRNE'de devam eden 664'üncü tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, son 16'ya kalan başpehlivanların müsabakaları tamamlandı. Güreşlerde, son 2 yılın şampiyonu Yusufcan Zeybek'in de aralarında bulunduğu 8 pehlivan adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 664'üncü randevu Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ederken, başpehlivanlık kategorisinde son 16 güreşleri yapıldı. Güreşlerde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek gibi favori pehlivanlar, rakipleriyle kıyasıya rekabet etti.

Son 16 turunda çekilen kuralarda şu isimler karşılaştı:

"Yusufcan Zeybek – Mustafa Taş, Enes Doğan – Ünal Karaman, Ali Gürbüz – Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu – Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban – Nedim Gürel, Erkan Taş – Yıldıray Pala, Ali İhsan Korkmaz – Serhat Balcı, Serdar Yıldırım – İsmail Koç."

ALİ GÜRBÜZ ÇEYREK FİNAL ÖNCESİ VEDA ETTİ

650, 651, 658 ve 660'ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Ali Gürbüz, rakibi Feyzullah Aktürk'e puanlamaya kalan güreşte yenildi. Rakibi Aktürk'ün elini öperek saygı göstergesinde bulunduğu Ali Gürbüz, Kırkpınar'a veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.

Güreşlerde Ali Gürbüz dışında Kırkpınar'ın favori pehlivanları hata yapmadı. Günün üçüncü tur güreşleri sonucu İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk rakiplerini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kırkpınar'da başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmaları yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek.