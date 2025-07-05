Kırkpınar'da Yeni Başcazgır Emin Ger - Son Dakika
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Kırkpınar'da Yeni Başcazgır Emin Ger

Kırkpınar\'da Yeni Başcazgır Emin Ger
05.07.2025 11:12
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Emin Ger, Kırkpınar Güreşleri'nde başcazgırlık görevini devraldı ve heyecanla ilk sınavına çıkacak.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olarak geleneği sürdürecek.

Yağlı güreş meydanlarında 15 yıldır görev yapan 50 yaşındaki Ger, AA muhabirine, yağlı güreş sevdalıları için Edirne'nin ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Kırkpınar'da 664. buluşmanın gerçekleşeceğini belirten Ger, "Ben 15 yıl önce cazgır olarak Kırkpınar Er Meydanı'na adımımı attım ilk maniyi söylerken burada deprem oluyor sandım. Bacaklarım titreyerek maniyi söylemeye çalışıyordum. Nihayetinde maniyi bitirdim, o heyecanı hayatım boyunca unutamam" dedi.

Kırkpınar Er Meydanı'nın efsane sesi merhum Pele Mehmet'ten çok şey öğrendiğini anlatan Emin Ger, şunları kaydetti:

"Cazgırların piri Pele Mehmet ile görev yaptık, gerçekten anlatılamaz bir noktadaydı. Benim idolümdür. Allah mekanını cennet eylesin, ondan çok şeyler öğrendik. Yaşayan efsane Şükrü Kayabaş, 50 yıldır bu er meydanında başcazgır olarak hizmet etti. Bana da manevi babalık yaptı, ustalık yaptı. Ondan bu bayrağı teslim almak ve gelecek kuşaklara aktarmak bize ayrı bir onur, gurur veriyor."

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ilk kez tek başına başcazgırlık yapacağını anlatan Ger, "Geçen yıl Şükrü Kayabaş ustam ile beraberdik. Bu yıl tek başına ilk sınavım olacak, o anlamda da heyecanlıyım. İnşallah başarırız. Elmalı Güreşleri'nde de 10 yıldır başcazgırlık yapıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilen güreşlerde başcazgırlık görevini yapıyoruz. Çıraklıktan geldik ustalarımızın izinden devam ediyoruz. Onların yaptıklarından daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"40 başpehlivana '40 yiğit' manisi"

Emin Ger, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın desteğiyle ustalarından devraldığı başcazgırlığı en iyi şekilde sürdüreceğini dile getirdi.

Seyircinin ve pehlivanların manilerle coştuğunu ve gönüllere manilerle girdiklerini anlatan Ger, Kırkpınar'da 664. buluşma için "40 yiğit" manisini yazdığını kaydetti.

Emin Ger'in yazdığı mani şöyle:

"Kırk yiğit çıktılar Rumeli'den akına gaza aşkına

Kırk yiğit vardılar ulu divana güreş tuttular pirler aşkına

Aslanlar gibi kükreşip güreş tutarken kırk yiğit

Ali ile Selim yenişemedi son nefeslerini verip

Düştüler çayıra pınarlar fışkırdı kırk yerden

Girdiler pirler hanesine kırklar diye anıldı her yerden

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar doğdu serhat şehri Edirne'den"

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırkpınar'da Yeni Başcazgır Emin Ger - Son Dakika

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