Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika
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Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel Yağlı Güreşleri başladı

17.07.2022 13:15

- Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel Yağlı Güreşleri başladı Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin rövanşı olarak anılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Gökbel Yağlı Güreşleri büyük heyecan başladı.

- Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel Yağlı Güreşleri başladı

ANTALYA - Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin rövanşı olarak anılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Gökbel Yağlı Güreşleri büyük heyecan başladı. 45'i başpehlivan olan 800'ü aşkın sporcunun kol bağladığı alana Başkan Yücel, tüm sporseverleri davet etti.

Antalya'nın Alanya ilçesi Gökbel Yaylasında bu yıl 16.'sı düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde yer alan Gökbel Yağlı Güreşleri Festivali'nin ikinci günü güreşlerle başladı. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin rövanşları olarak anılan Gökbel Yağlı Güreşleri 45'i başpehlivan olmak üzere 800'ü aşan sporcu er meydanında kol bağlayacak. 2005 yılından itibaren düzenlenen festivallerin pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemediğini dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ata sporunun yaşatılması ve vatandaşların güzel vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi. Gökbel Yağlı Güreşlerinin Kırkpınar'ın rövanşı olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, "Biliyorsunuz ki burada bugün kıran kırana bir mücadele olacak. Neredeyse Kırkpınar'ın rövanşı anlamında. Gökbel Yağlı Güreşlerimiz artık UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesine girdi. Kırkpınar'dan sonra Gökbel Yağlı Güreşleri oldu. Bununda haklı gururunu yaşayarak ata sporuna ne kadar önem verdiğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sporseverleri Gökbel Yağlı Güreş alanına bekliyorum" dedi.

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16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri başladı 16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri başladı Gökbel güreşleri muhteşem konserlerle başladı Gökbel güreşleri muhteşem konserlerle başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika

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