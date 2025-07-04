Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağa Karşılama Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağa Karşılama Töreni, Edirne'de coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. 2024 yılı Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, dualar ve mehteran eşliğinde karşılandı.

Selimiye Camii önünde düzenlenen tören, yaklaşık bir saatlik gecikmeyle başladı. Törende, 2024 yılı Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Edirne'de resmen karşılandı. Mehteran eşliğinde gerçekleşen karşılama törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

"Ağalık kurumu Türkiye'nin ortak değeridir"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, törende yaptığı konuşmada ağalık kurumunun yalnızca Edirne'ye değil, tüm Türkiye'ye yayılan kültürel bir değer olduğunu söyledi. Türkiş, "Kırkpınar ile hayat bulan ağalık kurumu, Anadolu'nun dört bir yanında ve Türk dünyasında hissedilen güçlü bir gelenektir. Bu kültür sadece güreşi değil, toplumsal dayanışmayı da temsil eder" dedi.

"Kırkpınar, Kaşıkçı Elması'ndan daha kıymetlidir"

2024 yılı Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ise konuşmasında, "664 yıllık bu kadim geleneğin parçası olmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Göreve geldiğimizde herkesin fikrine kulak verdik, ahilik geleneğini yaşatmaya çalıştık. Kırkpınar bizim için sadece bir spor değil, kardeşliğin ve birlikteliğin en güzel örneğidir. Bu kardeşlik hukuku içerisinde bir Kırkpınar geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören çelenk sunumu ve dualarla sona erdi

Karşılama töreninin ardından heyet, Edirne Belediyesi'ni ziyaret ederek burada kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra oluşturulan kortej, Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılımıyla Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri çelengi protokol üyeleri tarafından sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Program kapsamında son olarak, Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarından Adalı Halil ve Kel Aliço'nun kabirlerinin bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilerek dualar okundu, kabirlere çiçek bırakıldı. - EDİRNE