Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Osman Aynur, Genç Pehlivanları Çalıştırıyor

Spor

645. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur, antrenör olarak Kırkpınar'da hem ekip arkadaşı hem de rakipleri olan başpehlivanlar Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu'yu çalıştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yağlı güreşe devam eden Osman Aynur, genç başpehlivanlardan Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu'yu da Kırkpınar'a hazırladı.

Er meydanında kurada Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu'yla eşleşme ihtimali de bulunan Aynur, tecrübelerini bu pehlivanlarla paylaşıyor.

"Kırkpınar'ın her başarısına ulaştım"

Osman Aynur, AA muhabirine, Kırkpınar tecrübelerini genç pehlivanlarla paylaştığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yağlı güreş çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Osman Aynur, şunları kaydetti:

"Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu başpehlivanları çalıştırıyorum. Kırkpınar'da 25 yıldır güreşiyorum, Kırkpınar'ın her başarısına ulaştım. Elimdeki bütün tecrübeleri kardeşlerimize sunarak bu bahtsız kemeri inşallah üç kez alıp Antalya'ya hediye etmek istiyoruz. Ahmet Taşçı ustamız, altın kemeri 3. kez ebedi olarak almaya çok yaklaşmışken hakemlerin verdiği karara sinirlendi. Rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırdı ve güreşi terk edip gitti. Kule ile ilgili bir sıkıntı yaşadı. 'Bu kemer kimseye yar olmasın.' dedi. Bu kemer o yıldan sonra hiçbir başpehlivana ebedi olarak nasip olmadı. Bu yıl altın kemeri aldıktan sonra Ahmet Taşçı ustamızın elini öpmeye gideceğiz. Üçüncü yıl altın kemeri almak için ustamızla birlikte çalışıp Edirne'ye beraber gelmek istiyoruz."

"Genç pehlivanlara örnek olmalıyız"

Osman Aynur, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğuna da değindi.

Okuldaki hocalarından ve aktif spor yaşamında antrenörlerinden çok şey öğrendiğini ifade eden Osman Aynur, şöyle konuştu:

"Eğitimli olmak her zaman iyidir. Dikkat ettiyseniz başpehlivanların hocaları hep başpehlivan olamamış güreşçilerdir. Heves ve heyecanla yaparlar bu işi. Hem başpehlivan olmuş hem de başpehlivan hocası olan başka güreşçi yok. Elimden geldiği kadar örnek olmak istiyorum. Benim yaşadığım güzellikleri diğer sporcuların da yaşamasını istiyorum. Genç pehlivanlara örnek olmalıyız. Ben onu iyi anlattığımı düşünüyorum, bunun için de eğitimin büyük bir önemi var."