Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ağalık Geleneği - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ağalık Geleneği

01.07.2026 11:39
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi, Edirne'de ağalık geleneği ile birlikte düzenlenecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin köklü geleneklerinden ağalık, geçmişten bugüne taşınan kültürel unsurlar arasında yer alıyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi, 3-5 Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlerde başpehlivanlık mücadelesinin yanı sıra Kırkpınar'ın en önemli ritüellerinden ağalık geleneği de yaşatılacak.

Tarihi organizasyonda ağalık, güreşlerin son gününde yapılan koç ihalesiyle belirlenecek. Koça en yüksek teklifi veren kişi, gelecek yılın Kırkpınar Ağası olacak.

Kırkpınar ağalığı, geçmişte pehlivanların himaye edilmesi, misafirlerin ağırlanması ve er meydanındaki düzenin sağlanması gibi sorumluluklarıyla öne çıkarken, günümüzde bu gelenek sembolik yönü ağır basan koç ihalesiyle sürdürülüyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını, geçen yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan ihalede 40 milyon 664 bin 665 lira teklif veren iş insanı Ufuk Özünlü kazanmıştı.

Bu yılki organizasyonda da 2027'de düzenlenecek 666. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağasını belirleyecek ağalık koçu ihalesi yapılacak.

Son yıllarda yüksek bedellerle alıcı bulan ağalık koçu, Kırkpınar'ın en çok ilgi gören gelenekleri arasında yer alıyor. İhale sonrası güreş seyircisi arasında "dünyanın en pahalı koçu satıldı" esprisi de sıkça yapılıyor.

Ağalık ihalesi, Kırkpınar'ın yalnızca sportif yönüyle değil, asırlardır süregelen gelenekleriyle de yaşatıldığını gösteren önemli unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Ağalık güreşin önemli bir kültürü

Kırkpınar ağası, er meydanında yalnızca ihaleyi kazanan kişi olarak değil, geleneğin temsilcisi olarak da görülüyor.

Ağalık geleneği, Kırkpınar'ın sadece bir spor organizasyonu olmadığını; duası, peşrevi, davul zurnası ve pehlivanıyla yaşayan bir kültürel miras olduğunu gösteren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Geçmişte pehlivanların davet edilmesi, misafirlerin ağırlanması ve güreşçilere hamilik yapılması gibi görevlerle daha geniş bir anlam taşıyan ağalık, günümüzde daha çok sembolik yönüyle öne çıkıyor.

Başlık, cepken, şalvar, kuşak, çizme ve tespihle bütünleşen güreş ağalığı kültürü, Kırkpınar'da yaşatılmaya devam ediyor.

Ancak son dönemde bazı ağa adaylarının geleneksel kıyafet anlayışının dışına çıkması, kimi çevrelerce kültürün özünden uzaklaşması olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda ağalık ihalelerinde ağalık koçu şu fiyatlara satıldı:

Ağalık yılıİhaleyi alan ağa

İhale bedeli
2014Seyfettin Selim522 bin lira
2015Seyfettin Selim361 bin lira
2016Seyfettin Selim400 bin lira
2017 (iptal)Ahmet Çetin1 milyon 522 bin lira
2017Seyfettin Selim222 bin lira
2018Seyfettin Selim722 bin lira
2019Seyfettin Selim661 bin lira
2020Seyfettin SelimPandemi/ Belediye Meclisi kararıyla
2021Seyfettin Selim1 milyon 22 lira
2022Seyfettin Selim4 milyon 22 lira
2023Seyfettin Selim22 milyon 222 lira
2024Ufuk Özünlü34 milyon 571 bin 952
2025Ufuk Özünlü40 milyon 664 bin 665 lira

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ağalık Geleneği - Son Dakika

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