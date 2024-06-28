Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivana 550 Bin TL Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivana 550 Bin TL Ödül

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Başpehlivana 550 Bin TL Ödül

Edirne'de bu yıl düzenlenecek olan 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 550 bin TL para ödülü verileceği açıklandı. Ayrıca ikinciye 275 bin TL, üçüncülere ise 140 bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye giren başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleriyle birlikte 3 milyon TL'yi bulacak. Güreşlerin biletleri ise Biletix'te satışa sunuldu.

28.06.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 550 bin TL para ödülü verilecek.

Edirne'de bu yıl 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin programı belirlendi. Güreşler, 4 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle başlayacak. Edirne Belediyesi, 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 550 bin TL'lik para ödülü verecek. Başpehlivan ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri Biletix'te satışa sunuldu. Edirne Belediye encümen kararıyla 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. Güreş severler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü için bilet alarak içeriye girebilecek. Cumartesi günü için biletler, 400 ile 500TL, pazar günü ise 500 ile 750 TL olarak satışa çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Biletix, Edirne, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivana 550 Bin TL Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivana 550 Bin TL Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement