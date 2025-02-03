Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon - Son Dakika
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Spor

Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon

Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray\'ı isyan ettiren pozisyon

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçta Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart bekledi. Sorescu'nun pozisyon öncesinde sarı kartı bulunurken, Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. Söz konusu pozisyon, maçın en çok tartışılan anlarından biri oldu.

03.02.2025 22:47  Güncelleme: 22:56
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Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.

SORESCU'NUN SARI KARTI VARDI

Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Galatasaray cephesi, 32. dakikadan sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.

İşte o pozisyon;

Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Kadir Sağlam, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat:
    YAYINCI KURULUŞ 15 dakika sonra gösterdi! Görüntü VAR'a bile ulaşmadı. GS'ın ve anadolunun hakkını yiyen; feNerasyon ve MHK istifa ! 58 2 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Görüntü tekrarını çok uzun süre vermediler! Hatay maçı ofsayt kameraasıyla oynadılar! FB maçı Antep'in 3 penaltısının tekrarını maç bitince özetlerden görebildik! Yayıncı Kuruluş'a pozisyonları saklama şikesinin hesabını soracak mısın artık GS Yönetimi !!! 55 3 Yanıtla
  • ferhat:
    GS rakipleri kırmızı görmüyor! FB rakipleri kırmızı görüyor! FB oyuncularına hiç kırmızı çıkmıyor! FB rakiplerinin penaltısı verilmiyor! feNerasyon ve MHK istifa ! 50 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5SARAY BU ÜLKENİN BEKA SORUNUDUR 7 33 Yanıtla
  • ferhat:
    FB, avrupa liginde En Çok KART gören takım! Türkiye liginde ise En Az KART gören takımlardan! FB rakiplerine ise sürekli sarı ve kırmızı kartlar çıkıyor! Bariz şekilde açık açık, FBye her maç AYRICALIK veriyor TFF! 31 1 Yanıtla
  • Barbaros Karamanlı:
    ferhat eser ananda bu ülkenin sorunudur 23 7 Yanıtla
  • ferhat:
    Şikespora karşı; Antep'in verilemyen 3 penaltısı, Konya'nın verilmeyen penaltısı ve kırmızı, Eyüp ve Göztepe'nin iptal edilen tertemiz golleri, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar, Rize maçı ŞİKESİ vs vs Hak yediğin yeter YALIOSMAN! 26 2 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    dakika 36'da Torreira'nın yüzüne vuruldu Antepki oyuncu çift sarıdan kırmızı yiyeceğine hakem Torreira sarı kart verdi! Sorescu desen defalarca sarı ve doğrudan kırmızı kartlık fauller yaptı adam 90 dakikayı tamamladı! GS yönetimi hakkını çaldırma! 20 4 Yanıtla
  • Haluk Acar:
    belediye neden hala bu Ferhat malını telef etmiyor ?? 13 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Barbaros bacında öyle 2 11 Yanıtla
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