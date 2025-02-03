Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.
Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Galatasaray cephesi, 32. dakikadan sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon - Son Dakika
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