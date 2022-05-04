Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı - Son Dakika

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Ekvador'da oynanan kadınlar futbol maçında, erkek hakemin cinsel organını tekmeleyen kadın futbolcu ülke gündemine oturdu.

SİNİRDEN GÖZÜ DÖNDÜ

Leonas del Norte ve Club Nanas arasında oynanan maçta bir golü bulunan Shirley Caicedo, bir pozisyonda hakemin verdiği kararı beğenmeyince çileden çıktı. Leonas del Norte forması giyen kadın futbolcu önce topu hakemin üzerine vurdu. Sinirini çıkaramayan Caicedo daha sonra hakemin cinsel organını tekmeledi. Takım arkadaşlarının güçlükle dışarı çıkardığı Caicedo için Ekvador Futbol Federasyonu'nun tarihi bir ceza vermesi bekleniyor.

Görüntü: Futbol Femenino EC/Youtube