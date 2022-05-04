Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı - Son Dakika
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Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı

04.05.2022 20:02

Ekvador Kadınlar Süper Ligi'nde Leonas del Norte ve Club Nanas takımları arasındaki maça, Shirley Acicedo adlı kadın futbolcu damga vurdu. Hakemin kararından memnun olmayan futbolcu önce topu hakeme attı, sonra da kırmızı kart görünce hakemi cinsel organından tekmeledi. Kadın futbolcunun büyük bir ceza alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ekvador'da oynanan kadınlar futbol maçında, erkek hakemin cinsel organını tekmeleyen kadın futbolcu ülke gündemine oturdu.

SİNİRDEN GÖZÜ DÖNDÜ

Leonas del Norte ve Club Nanas arasında oynanan maçta bir golü bulunan Shirley Caicedo, bir pozisyonda hakemin verdiği kararı beğenmeyince çileden çıktı. Leonas del Norte forması giyen kadın futbolcu önce topu hakemin üzerine vurdu. Sinirini çıkaramayan Caicedo daha sonra hakemin cinsel organını tekmeledi. Takım arkadaşlarının güçlükle dışarı çıkardığı Caicedo için Ekvador Futbol Federasyonu'nun tarihi bir ceza vermesi bekleniyor.

Sinirden gözü dönen kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organını acımasızca tekmeledi
Görüntü: Futbol Femenino EC/Youtube
Sinirden gözü dönen kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organını acımasızca tekmeledi
Görüntü: Futbol Femenino EC/Youtube
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Son Dakika Spor Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı - Son Dakika


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