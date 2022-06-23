Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi

23.06.2022 13:49
Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi

2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı.

2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı.

Yeşil Beyazlı takımın tesislerinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, memleketin takımına memleketin hocasını aldıklarını söyledi. Torun, açıklamasında; "Takımımız teknik direktörlük için Sinan Özdoğan ile anlaştı. Özdoğan geçtiğimiz sezon kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmekteydi. Kaleci Antrenörü olarak da Murat Sarı ile anlaşmaya varıldı" dedi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi - Son Dakika

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