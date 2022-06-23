Yeşil Beyazlı takımın tesislerinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, memleketin takımına memleketin hocasını aldıklarını söyledi. Torun, açıklamasında; "Takımımız teknik direktörlük için Sinan Özdoğan ile anlaştı. Özdoğan geçtiğimiz sezon kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmekteydi. Kaleci Antrenörü olarak da Murat Sarı ile anlaşmaya varıldı" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi - Son Dakika

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