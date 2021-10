Kırşehir Belediyespor: 0-1

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Mustafa Yüksel (xx)BUCASPOR 1928: Şener (x) - Hüseyin (x) (Dk.78 Saruhan x), Ufuk (x) (Dk.60 Osman x), Onur (xx), Cuma (x) (Dk.60 Alper x), Tunç (xx), Metin (xx), Gökhan (x), Enes (xx), Abdullah (x) (Dk.60 Yusuf x), Fuat (xx) (Dk.78 Recep x)KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir (xx) - Erbay (x), Tugay (xx) (Dk.72 Hasan xx), Volkan (xx), Tarık (xx) (Dk.79 Can xx), Osman (xx), Fatih (xx), Hakan (x), Mehmet (xx), Savaş (xx) (Dk.88 Oğuz), Ozan (xx) (Dk.88 Sırat)GOL: Dk.86 Can ( Kırşehir Belediyespor )SARI KARTLAR: Ufuk, Hüseyin, Osman, Alper, Onur ( Bucaspor 1928) - Tugay, Oğuz (Kırşehir Belediyespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Uşakspor deplasmanında 2-1 kazanan Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma 3 puanı getiren golü 86'ncı dakikada Can attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon evinde 3 maç üst üste galibiyet göremedi.

- İzmir