Kırşehir'de Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Başladı - Son Dakika
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Spor

Kırşehir'de Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Başladı

Kırşehir\'de Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Başladı

Kırşehir'de 41 ilden 400 sporcunun katıldığı Gençler Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı.

08.02.2025 14:46
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Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Gençler Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 41 ilden 400 sporcu ve antrenör katılıyor.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de antrenör, sporcu ve ailelerini ağırlamaktan, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gençlere ve çocuklara sporu sevdirecek müsabakaların artarak devam ettiğini anlatan Kalaycıoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizde düzenlenen Türkiye birinciliğini gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Buraya katılan çocuklarımızın hepsi bir gün inşallah milli takım seviyesine geldikten sonra Rıza Kayaalp'ler, Taha Akgül'ler, Hamza Yerlikaya'lar gibi olmasını canı gönülden istiyoruz. İnşallah onların olimpiyatlara çıkacaklarına inancımız tamdır. Bu organizasyonu ilimizde yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Müsabakalar, 11 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırşehir'de Gençler Güreş Türkiye Birinciliği Başladı - Son Dakika

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