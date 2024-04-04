Kırşehir'de, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri içerisinde kamu kuruluşları 127 sporcuyla tenis müsabakasında bir araya geldi.
Kındam Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda, polis haftası etkinliklerinin 179. yılına vurgu yapılarak Türk Bayrağı açıldı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bireysel sporcularla katıldığı turnuvalarda İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile gösteri maçı yaptı. Etkinliklerde sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu da ödüllendirildi.
İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin sadece kolluk görevi yapmadığını ve her platformda görevli olarak başarılı çalışmalara katıldığını söyledi. Etkinlikler 10 Nisan gününe dek farklı organizasyonlarla sürecek. - KIRŞEHİR
Son Dakika › Spor › Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tenis müsabakası düzenlendi - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Esen ayrıca, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve 3 büyüklerin artık altyapılara önem verdiğini belirtti.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.
Aydın'ın unutulmaz güreşçilerinden Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olan Dağdeviren, Söke'de toprağa verilecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sivasspor, ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.
Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu sezon 10. golünü atarak Paul Onuachu'yu geride bıraktı. Trezeguet'in gol attığı maçlarda Trabzonspor 22 puan topladı.
Sivas'ta düzenlenen 'Para yüzme-Deaf yüzme bölge şampiyonası 2. vize' yarışmalarına 17 ilden 86 sporcu katıldı. Sporcuların performansları izleyenler tarafından beğeni topladı. Derece alan sporcular, madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi. Vize yarışlarında başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonaları 2. Vize Müsabakalarında Kayserili sporcu Cemre Ateş, 6 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye kayak tarihinde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu. Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalya kazanan Yıldırım, Türkiye'ye Balkan şampiyonluğunu getirdi. Federasyon Başkanı Ali Oto, başarıya imza atan sporcuyu ve milli takım antrenörlerini kutladı.
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçını kazanarak galibiyet serisine imza attı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, son yenilgilerini Şubat 2024'te oynanan Kastamonuspor deplasmanında almıştı. Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve 5. sıraya yükseldi. Önlerinde oynanmamış 5 maç olduğunu hatırlatan Vural, rehavet uyarısı yaptı.
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