KIRŞEHİR (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Takımı 3. Lige düşme korkusu yaşıyor.
Ahi Stadı'nda oynadığı Beyoğlu Yeniçarşı Spor'a 4-0 yenilen yeşil beyazlılar, ligde 28 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak küme düşme hattında yer alıyor. Kömürspor ve Altınorduspor'un puan kayıplarını bekleyen yeşil beyazlıların da çıkacağı her maçtan galip ayrılması gerekiyor.
Sezona Teknik Direktör Ahmet Duman ile başlayan yeşil beyazlılar; Ekrem Al, Ferhat Timoçin, Ali Kemal Yavuz Yiğitoğlu ile devam etti. - KIRŞEHİR
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Gaziantep FK, deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşma sağladı. İnan'ın resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor. Selçuk İnan daha önce Kasımpaşa ve Galatasaray'da görev yapmıştı.
Denizli Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı sporcusu Abdullah Yorulmaz'ın içinde yer aldığı milli takım, Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda ABD'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve çift kale maç çalışmaları yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser katılmazken, Emre Kılınç idmanda yer aldı. Samsun ekibi, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı'na bayrak teslim etti. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtıldı ve kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi. Programa çeşitli yetkililer de katıldı.
Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında birinci oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti.
Trendyol 1. Lig'de son 3 maçından 7 puanla ayrılan Teksüt Bandırmaspor, puan cetvelinde bir üst sıradaki rakibi Bodrum FK ile yapacağı karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımın istikrarını vurgulayarak, taraftarlardan destek istedi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, rondo ve çift kale maçla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hayata geçirdikleri projeler ve yapılan yatırımlar ile sporda da marka şehir olmak adına çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Amatör spor kulüpleri ve sporcularla bir araya gelen Tören, desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.
Pazarspor, TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Hacettepe 1945 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Taşkın Güngör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları yaptı. Pazarspor, bu mücadeleden 3 puan çıkarmayı hedefliyor.
Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Kütahya Okul Sporları çerçevesinde gerçekleşen Dart Yarışmalarında il birincisi olan Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu erkek takımı ile il dördüncüsü kız takımı öğrencilerini ödüllendirdi. Kaymakam Özpınar, öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti ve spora teşvik eden öğretmenlere teşekkür etti.
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