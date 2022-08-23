Çiçekdağı'nda yarı olimpik havuzun ilk yüzücüleri çocuklar oldu - Son Dakika
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Çiçekdağı'nda yarı olimpik havuzun ilk yüzücüleri çocuklar oldu

23.08.2022 16:48
Çiçekdağı'nda yarı olimpik havuzun ilk yüzücüleri çocuklar oldu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde açılan yarı olimpik yüzme havuzunun ilk yüzücüleri çocuklar oldu.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde açılan yarı olimpik yüzme havuzunun ilk yüzücüleri çocuklar oldu.

Eylül ayı itibari ile haftanın 6 günü hizmet verecek olan havuz, yapım işlemleri tamamlandıktan sonra hizmete açıldı. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun da katıldığı program ile yüzücüler havuzda start verdi. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Kaymakam Rabia Naçar, İlçe Gençlik Spor Müdürü Sinan İlhan, Tesisler Amiri Özgür Yönlü ile birlikte yüzme havuzu ve açılan tesisleri ziyaret ederek çocukların yüzme keyfine şahitlik etti. Belediye Başkanı Hakanoğlu; "Haftanın 6 günü hizmet verecek olan havuzumuzu isteyen herkes keyifle kullanabilecektir. Ayrıca, Gençlik Merkezimizde kısa süre içerisinde sosyal aktiviteler için hazır olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Çiçekdağı, Kırşehir, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çiçekdağı'nda yarı olimpik havuzun ilk yüzücüleri çocuklar oldu - Son Dakika

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