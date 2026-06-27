Kırşehirspor İçin Destek Toplantısı

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; Kırşehirspor'un yeni sezon hazırlıkları ve kulübe sağlanabilecek katkıların ele alındığı istişare toplantısında kulüp yönetimi ve taraftarlarla bir araya geldi.

Taraftar gruplarının çağrısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Cemal Kaya; Kırşehirspor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, kulübün hak ettiği noktalara ulaşması için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Toplantıda, Kırşehirspor'a sağlanabilecek destekler değerlendirilirken, kulübün başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaya, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen taraftar grupları ile kulüp yönetimine teşekkür ederek, yeni sezonda Kırşehirspor'a, teknik heyete ve futbolculara başarı dileklerini iletti. - KIRŞEHİR