Kız Milli Takım Yarı Finalde! - Son Dakika
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Kız Milli Takım Yarı Finalde!

07.07.2026 14:25
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Türkiye Kız Milli Takımı, ISF Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Güney Kıbrıs'ı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Kız Milli Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 mağlup etti.

Çin'de düzenlenen ISF Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden ve İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji öğrencilerinin oluşturduğu Türkiye Kız Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada özellikle ilk sette ortaya koyduğu mücadele sonunda 28 - 26 ile 1-0 öne geçen ay-yıldızlılar, ikinci setteki oyunuyla rakibini 25-23 ile geçerek durumu 2-0'a getirdi. Milliler, yarı finale yükselerek dünya şampiyonluğu yolunda bir önemli engeli daha geride bıraktı. Milliler daha önceki maçlarda Çin Macao, Danimarka, Gürcistan ve Belçika'yı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sportif Direktör İbrahim Cengiz, maç hakkında yaptığı açıklamada, "Turnuvada oynadığı etkili voleybol ve aldığı başarılı sonuçlarla ülkemizi gururla temsil eden öğrencilerimizi yürekten kutluyor, yarı final mücadelesinde başarılar diliyoruz. 7 Temmuz Dünya Voleybol Günü gelen bu zafer ile büyük gurur yaşadık. Şimdi hedefimiz final ve dünya şampiyonluğu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Milli Takım, Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kız Milli Takım Yarı Finalde! - Son Dakika

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