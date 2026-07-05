Kız Milli Takımımız Avrupa 3.sü!

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Kız Milli Hokey Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Alanya'da 4 gün süren şampiyona, Avrupa'nın en yetenekli genç hokey sporcularının mücadelesine sahne oldu.

Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan 16 Yaş Altı Kız Milli Hokey Takımı, grup aşamasında Polonya'yı 6-4, Danimarka'yı 6-1 ve Avusturya'yı 6-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Gürcistan karşısında üstün bir performans sergileyen milli takım, rakibini 10-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Polonya'ya 6-3 mağlup olan 16 Yaş Altı Kız Milli Hokey Takımı, üçüncülük maçında Avusturya'yı 7-4 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Avrupa Şampiyonası'na başarılı şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Erkek milli takımımızın Avrupa şampiyonu, kız milli takımımızın ise Avrupa üçüncüsü olması, Türk hokeyinin doğru yolda ilerlediğinin en önemli göstergesidir. Sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Türk hokeyini uluslararası alanda daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şampiyonanın erkekler kategorisinde mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı da finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmuştu.