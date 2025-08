Kızılca Rahvan At Yarışları Şölene Dönüştü

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılca Rahvan At Yarışları, görsel bir şölene dönüştü. Binlerce kişinin takip ettiği yarışlar hem heyecanı hem de davul ve zurnalarla eğlence yaşattı.

Denizli'nin Tavas İlçesi Kızılca Mahallesi'nde düzenlenen rahvan at yarışlarıyla Kızılca ve çevre mahallerdeki vatandaşlar keyifli bir hafta sonu yaşadı. Tavas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kızılca Rahvan At Yarışları bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçıları ve meraklıları bir araya getirdi. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda 132 at kıyasıya yarışırken, seyirciler tribünlerde dakikalarca heyecanı yaşadı. Özellikle final koşusu, adrenalinin doruk noktası oldu.

Ata yadigarı olan kültürün yaşatılması ve birlik ve beraberliğin atması için sosyal çalışmalarına devam edeceğini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçıların katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Kızılca Rahvan At Yarışları, büyük bir coşkuyla ve yoğun ilgiyle takip edildi. 132 atın kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, Kızılca Yaka Mevkii'nde özel olarak hazırlanan parkurda yapıldı. Ayrıca bu güzel organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza, Kızılca Rahvan Atlı Spor Kulübü'ne, Kızılca Mahalle Muhtarımız Sn. İsmail Yeniavcı'ya, yarış komitesine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kültürümüzü yaşatmaya, geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarışlar sonunda 10 farklı kategoride dereceye giren at sahiplerine altın, kupa ve para ödülleri takdim edildi. - DENİZLİ