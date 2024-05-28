Kızılcahamam Ultra Trail Yarışı 1 Haziran\'da Başlıyor

Spor

Kızılcahamam Ultra Trail Yarışı, Ankara'nın büyüleyici doğası ve zorlu parkurları ile koşucuları 1 Haziran'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi'nin destekleriyle Kızılcahamam'ın kalbinde, Soğuksu Milli Parkı'nın eşsiz manzaraları eşliğinde gerçekleştirilecek olan bu ultra trail yarışı, sadece fiziksel dayanıklılığı değil, aynı zamanda zihinsel direnci de test edecek. Yarışmacılar, 2 bin 200 metrelik yükseklik kazanımı ile 55 km'lik parkurda, neredeyse bin 900 metre yükseklikteki Aluç Dağı'na tırmanarak gerçek bir meydan okumayla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, Camaardı Yaylası'nda doğanın eşsiz güzelliklerini keşfedecek ve çam ağaçlarıyla kaplı tepelerden geçerek heyecan verici bir bitişe ulaşacaklar. - ANKARA